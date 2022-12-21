Шунин: «На самом деле я переживал за Льориса»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре капитана французской сборной Уго Льориса на ЧМ-2022.

«На самом деле я переживал за Уго Льориса — четыре года назад он очень круто сыграл на чемпионате мира, но ошибся в финале. Мне было жаль его — он тогда сделал много сейвов и должен был становиться лучшим вратарем. Если сравнивать с Мартинесом, то по стилю мне больше импонирует Льорис», — приводит слова вратаря российской сборной издание Sport24. По мнению Шунина, между ним и стражем ворот «Тоттенхэма» есть внешние сходства.

Напомним, что сборная Франции не смогла защитить чемпионский титул в Катаре, уступив Аргентине в решающей игре в серии послематчевых ударов.