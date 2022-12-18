Зидан обратился к сборной Франции перед финалом чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан в преддверии финального матча чемпионата мира обратился к футболистам команды Дидье Дешама, которым сегодня, 18 декабря, предстоит встретиться с Аргентиной.

«Играть в финале чемпионата мира — это детская мечта. Давайте возьмём третью звезду!» — написал Зидан в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Франция является действующим чемпионом мира. Четыре года назад, на турнире в России, «трёхцветные» одолели в финале команду Хорватии (4:2).

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.