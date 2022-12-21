Жоржиньо: «Лучший финал на моей памяти»

Хотя полузащитник лондонского «Челси» и итальянской сборной Жоржиньо признался, что не испытывал желания смотреть чемпионат мира, финал он все же посмотрел - и заявил, что это был лучший финал на его памяти.

В нем было забито шесть голов - это не рекорд для финалов чемпионата, но лучшее достижение с 1966 года, когда в финале также были забиты шесть мячей.

- Невероятный финал, лучший на моей памяти. Но первый тайм меня чуть разочаровал в плане борьбы, я думал, что уже все. Но потом все изменилось. Это прелесть футбола. Красота. Такой финал украшает любой чемпионат, - цитирует Жоржиньо издание Sky Sports.