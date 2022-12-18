Мбаппе - самый молодой футболист, забивший 10 мячей на чемпионате мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, команды забили друг другу по два мяча. Со стороны французов оба гола забил Килиан Мбаппе, для него они стали десятым, и, соответственно, одиннадцатым в рамках чемпионатов мира.

Мбаппе, которому сейчас 23 года 363 дня, стал самым молодым игроком в истории футбола, который забил десять и более мячей в финальном турнире чемпионата мира. Второй в этой классификации - Герд Мюллер, ему было 24 года 226 дней в тот день, когда он забил свой десятый гол на Мундиале.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.