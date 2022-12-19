Мостовой отреагировал на уход Бензема из сборной Франции

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался об уходе нападающего «Реала» Карима Бензема из национальной сборной Франции.

«Бензема принял логичное решение. Ему 35 лет. На следующем ЧМ будет уже 40. Смысл дальше? Чемпионат в Катаре пропустил из-за травмы. Обдумал, все взвесил и решил покинуть команду», - приводит слова эксперта Sport24.

Бензема пропустил чемпионат мира из-за повреждения. Из-за конфликта с главным тренером команды Дидье Дешамом 35-летний форвард не приехал поддержать «трёхцветных» в финале чемпионата мира – 2022. Французы проиграли Аргентине (3:3, 2:4 пен.) и стали вице-чемпионами мундиаля.