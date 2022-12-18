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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Льорис побил рекорд Нойера

18 Декабря 2022 • 18:19 Комментировать
Аргентина
2:0
Франция
1 2.90 X 3.10 2 2.90
2-й тайм

В воскресенье вечером проходит финал чемпионата мира – за трофей сражаются сборные Аргентины и Франции. С первых минут место в рамке ворот «трёхцветных» занял Уго Льорис. Выйдя на футбольное поле, он установил новый вратарский рекорд по числу игр на чемпионатах мира. Для Льориса финал стал 20-м матчем на мундиалях.

Ранее рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей принадлежал Мануэлю Нойеру. Немец провёл на мундиалях 19 игр.

Следить за развитием событий на поле в матче сборных Аргентины и Франции можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Франция Франция
2
0
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