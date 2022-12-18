​Льорис побил рекорд Нойера

В воскресенье вечером проходит финал чемпионата мира – за трофей сражаются сборные Аргентины и Франции. С первых минут место в рамке ворот «трёхцветных» занял Уго Льорис. Выйдя на футбольное поле, он установил новый вратарский рекорд по числу игр на чемпионатах мира. Для Льориса финал стал 20-м матчем на мундиалях.

Ранее рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей принадлежал Мануэлю Нойеру. Немец провёл на мундиалях 19 игр.

Следить за развитием событий на поле в матче сборных Аргентины и Франции можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.