Габулов назвал Мартинеса лучшим вратарём ЧМ-2022

Экс-голкипер российской национальной команды Владимир Габулов высказался об игре Эмилиано Мартинеса в финале катарского ЧМ-2022.

«Вратарь, который выигрывает чемпионат мира и совершает ключевые действия в матче, является лучшим. Это самый главный матч всего турнира. Вратарь сборной Аргентины признан лучшим по праву. ФИФА признала объективно. Он совершил главные спасения именно в финале. Этого не удалось другим», — заявил участник домашнего ЧМ-2018 в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению бывшего вратаря «Динамо», только сильный голкипер сможет справиться с таким психологическим давлением, которое оказывается на участников финала чемпионата мира.

Напомним, что Эмилиано Мартинез отбил удар в послематчевой серии матча против Франции, позволив своей команде стать сильнейшей на планете. Сам вратарь получил «Золотую перчатку» по итогам мундиаля.