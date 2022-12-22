Романцев рассказал, в чём Марадона лучше Месси

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сравнил нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с легендой мирового футбола Диего Марадоной.

Напомним, что в декабре 35-летний Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира. Ранее эта вершина покорялась южноамериканской сборной в 1986 году, в составе которой блистал Марадона.

По мнению Романцева, хоть Месси и можно назвать великим футболистом, он уступает Марадоне в плане лидерских качеств.

«Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в семи матчах прошедшего мундиаля Месси забил семь голов и был признан лучшим игроком турнира.