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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Романцев рассказал, в чём Марадона лучше Месси

22 Декабря 2022 • 09:31 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сравнил нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с легендой мирового футбола Диего Марадоной.

Напомним, что в декабре 35-летний Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира. Ранее эта вершина покорялась южноамериканской сборной в 1986 году, в составе которой блистал Марадона.  

По мнению Романцева, хоть Месси и можно назвать великим футболистом, он уступает Марадоне в плане лидерских качеств.

«Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в семи матчах прошедшего мундиаля Месси забил семь голов и был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Олег Романцев
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