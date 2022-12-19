Только сборная Италии имела большую паузу между победами на чемпионате мира, нежели Аргентина

Сборная Аргентины выиграла финальный матч чемпионата мира, сняв действовавшее более тридцати лет проклятие - команда дважды после своей последней победы в 1986 выходила в финал, но оба раза проигрывала. Сейчас ей удалось выиграть, и Аргентина вернула себе трофей через 36 лет ожидания.

Большая пауза была лишь у сборной Италии - 44 года с 19838 по 1982, но, не будем забывать о том, что в 40-е годы прошлого века чемпионатов мира не было, а если бы они были, то у Италии были бы хорошие шансы на развитие успехов, благо, в 40-е именно итальянский футбол был передовым в Европе - там, где его можно было практиковать.