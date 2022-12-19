Семшов: «Месси поставят на одну ступень с Марадоной»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о триумфе Аргентины на чемпионате мира – 2022. В финальном поединке южноамериканцы одолели французов, отобрав у них титул.

«Аргентинцы поставят на одну ступень Месси с Марадоной. Думаю, что эти два идола мирового футбола сделали для Аргентины нечто большее. Месси - молодец, Аргентину - с победой», - передает слова Семшова ТАСС.

В финале чемпионата мира Лионель отметился двумя забитыми мячами и реализованным пенальти в послематчевой серии. По итогам мундиаля 35-летний Месси стал лучшим футболистом турнира.