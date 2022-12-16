Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, кто из пары Лионель Месси - Килиан Мбаппе станет лучшим игроком на ЧМ-2022.

«Лучшим игроком, скорее всего, станет футболист, чья команда дойдет до финала или полуфинала. Мбаппе уже после первого тура начал претендовать на звание лучшего. Вместе с ним идет и Месси. Я думаю, кто выиграет финал, тот и станет лучшим игроком на чемпионате мира.

Болеть буду за сборную Аргентины, потому что всегда был поклонником Месси и всегда считал, что это самый величайший футболист, который был. Хотя, многие говорят, что у него нет трофея Кубка Мира. Но, у других ведь есть Кубок, но нет того, что выиграл Месси, установив все рекорды, которые есть. В 35 лет он тащит всю Аргентину на себе», — сказал Мостовой.