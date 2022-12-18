​В составе сборной Аргентины произошла замена перед финалом чемпионата мира

В воскресенье вечером в финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Франции. В составе «альбиселесте» произошла вынужденная перестановка ещё до начала матча. Защитник Маркос Акунья травмировался в процессе разминки. Вместо него с первых минут на поле выйдет Николас Тальяфико. Он займёт место на левом фланге обороны.

Сборные Аргентины и Франции начнут сражение за кубок мира в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Аргентины в последний раз становилась чемпионом мира в 1986 году.