​Статистика подчёркивает важность Альвареса для Аргентины

Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира и теперь готовится к противостоянию с Францией. Эксперты из Opta привели интересные статистические данные, которые подчёркивают важность Хулиана Альвареса для «альбиселесте».

Так, 11 из 12 голов сборной Аргентины на этом чемпионате мира были забиты, когда Альварес находился на поле. При этом все 5 голов «альбиселесте» пропустили, когда Хулиана на поле не было.

На чемпионате мира – 2022 Хулиан Альварес забил 4 гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Финал чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины пройдёт в воскресенье, 18 декабря.