Комбаров: «В финале поддерживаю Аргентину»

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от финала катарского чемпионата мира.

«В финале поддерживаю Аргентину. Ещё до турнира говорил, что мои фавориты — Португалия и аргентинцы. Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Думаю, если Аргентина завтра выиграет, Месси станет лучшим игроком турнира», — заявил экс-защитник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, при победе на катарском мундиале Месси станет лучшим футболистом мира.

Напомним, что выиграть долгожданный трофей попытается завтра, 18 декабря. Соперниками «альбиселесте» станут действующие чемпионы мира из Франции.