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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Комбаров: «В финале поддерживаю Аргентину»

17 Декабря 2022 • 18:01 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 22 ч. 58 мин.

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от финала катарского чемпионата мира.

«В финале поддерживаю Аргентину. Ещё до турнира говорил, что мои фавориты — Португалия и аргентинцы. Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Думаю, если Аргентина завтра выиграет, Месси станет лучшим игроком турнира», — заявил экс-защитник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, при победе на катарском мундиале Месси станет лучшим футболистом мира.

Напомним, что выиграть долгожданный трофей попытается завтра, 18 декабря. Соперниками «альбиселесте» станут действующие чемпионы мира из Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Дмитрий Комбаров
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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