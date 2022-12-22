Последний шанс: Что надо сделать Роналду, чтобы обойти Месси по величию

Лионель Месси выиграл чемпионат мира-2022, а Криштиану Роналду его провалил. Кажется, соперничество завершено. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что надо сделать португальцу, чтобы обойти аргентинца по величию.

Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду последние лет пятнадцать украшала футбол. Они друг друга мотивировали быть ещё лучше, это соперничество подталкивало каждого из них. В итоге оба построили потрясающие карьеры. Роналду 5 раз выиграл Лигу чемпионов, побеждал на чемпионате Европы и в Лиге наций и является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – это если только говорить об основных выигранных призах. У Месси 4 победы в главном европейском клубном турнире, успех на Кубке Америки и Олимпиаде и 7 главных индивидуальных наград, тоже не считая иных титулов. Часто говорилось, что их спор решит победа кого-либо на чемпионате мира.

Кажется, турнир в Катаре поставил точку. Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля, дважды отличившись в решающем матче. Роналду же, будем честны, провалил чемпионат мира. Причём в тот момент, когда, кажется, сборная Португалии была самой сильной за последние годы. При этом лидером команды был не Роналду, а Бруну Фернандеш.

На клубном уровне карьера Роналду тоже идёт на спад. Если Месси всерьёз претендует на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, то португалец, видимо, не просто пропустит нынешний розыгрыш еврокубка, но и вовсе покинет Старый Свет. Роналду не может найти вариант в топ-чемпионатах и очень близок к переезду в Саудовскую Аравию, куда его на сумасшедший контракт зовёт «Аль-Наср». В общем, португалец проиграл спор и уже не сможет отыграться в борьбе с Месси. Или сможет?

Сам Роналду сдаваться не привык. В последнее время все заклеймили португальца эгоистом, истериком, но это оборотная сторона его желания побеждать. Роналду не может смириться с тем, что он постарел, что он уже не лучший. И всё это выплёскивается в подобном неприглядном виде. Однако это желание побеждать можно ещё направить в конструктивное русло.

Сам Роналду не объявил об окончании карьеры в сборной и, по данным прессы, планирует продолжить выступления. Причём цель португальца – вовсе не чемпионат Европы, который в 2024-м пройдёт в Германии. Этот трофей у Роналду есть, так что он его не так заботит. Форвард хочет выступить на следующем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Конечно, до 2026 года далеко. Португальцу в феврале исполнится 38 лет, а отъезд в Саудовскую Аравию намекает, что он уже не справляется с уровнем европейского топ-футбола. С другой стороны, Роналду – чемпион мира по тренировкам, так что он точно сделает всё, чтобы набрать упущенное и подойти к мундиалю в сумасшедшей форме.

Если Роналду поедет на следующий чемпионат мира, то станет первым футболистом в истории, который сыграет на 6 мундиалях. Если же он наконец-то выиграет на полях США, Канады и Мексики, то вопрос о том, кто более великий, будет как минимум открыт заново. И всё же в такую историю верится с трудом.

Другой вариант для Роналду стать более великим – это сделать большую тренерскую карьеру. Откровенно говоря, Месси не выглядит тем футболистом, который сможет стать сильным наставником. Роналду же как сумасшедший фанат тренировок на это способен. В этом смысле португалец может поставить себе задачу выиграть и Лигу чемпионов, и тот же чемпионат мира в новом статусе. Наверное, если это получится, то опять же вопрос, кто более велик для футбола, будет как минимум обсуждаться.

Роман Андреев