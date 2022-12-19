Журналист, близкий к Роналду: «Мои поздравления Месси»

Британский журналист Пирс Морган, который прославился резонансным интервью с нападающим Криштиану Роналду, прокомментировал победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира – 2022.

«Вот это игра. Нереальная драма. Мои поздравления Лионелю Месси и сборной Аргентины. Соболезную Франции, они отдали все силы, особенно фантастический Мбаппе», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. В игровое время была зафиксирована ничья – 3:3.

Лучшим игроком турнира был признан Месси. Лионель отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами в семи матчах.