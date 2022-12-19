Ширер: «Смотрел финал, затаив дыхание»

Сборная Аргентины обыграла в финальном матче чемпионата мира Францию, лучше исполнив серию пенальти. Успех Аргентины прокомментировал Алан Ширер - бывший английский нападающий, лучший бомбардир в истории АПЛ. Он заявил, что следил за финалом, что называется, «затаив дыхание».

- Мы тут все смотрели за финалом, затаив дыхание. Невероятный финал. Никогда такого не видел, и не думаю, что когда-либо еще увижу, - цитирует Ширера BBC Sport.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.