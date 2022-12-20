Баринов: «Месси — эталон всего футбола»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о нападающем «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

Напомним, в составе своей сборной Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего футболиста семь голов и три результативные передачи в семи встречах на прошедшем мундиале.

Баринов назвал Месси королём современного футбола, отметив, что аргентинец демонстрирует эталонную игру.

«Я не видел, как играет Марадона, так что не могу комментировать его игру. Для меня Лео является эталоном всего футбола», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.