Ребров сравнил финал ЧМ-2022 с матчем «Спартака» против «Ливерпуля»

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поведал о том, с каким из своих матчей может сравнить недавний финал чемпионата мира – 2022 Аргентина – Франция.

«С «Ливерпулем» (1:1) в ЛЧ! Это была одна из лучших игр, в которой мне довелось участвовать, - стадион кипит, мы забили первый гол, нам забили ответный... В конце уже просто тянули время», - передает слова Реброва «Спорт-экспресс».

Напомним, что финальный поединок сборных Аргентины и Франции состоялся в воскресенье, 18 декабря. Южноамериканцы отпраздновали победу (3:3, 4:2 по пенальти) и стали в третий раз в истории чемпионами мира. Ранее «альбиселесте» побеждали на мундиале в 1978 и 1986 годах.