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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агбонлахор – о Мартинесе: «Думаю, что он лучший вратарь в мире»

27 Декабря 2022 • 01:06 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший полузащитник и нападающий национальной сборной Англии, 13 лет своей игровой карьеры отдавший бирмингемской «Астон Вилле», Габриэль Агбонлахор высказался о вратаре национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе, который с 2020 года также защищает «бордово-голубые» цвета.

«Я думаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, выдающееся выступление. Я имею в виду, некоторые из сейвов, которые он сделал на протяжении всего турнира… Думаю, все, кто смотрел финал, знали, что Аргентина выиграет с Эми Мартинесом в воротах», - цитирует Агбонлахора talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Габриэль Агбонлахор Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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