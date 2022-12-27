Агбонлахор – о Мартинесе: «Думаю, что он лучший вратарь в мире»

Бывший полузащитник и нападающий национальной сборной Англии, 13 лет своей игровой карьеры отдавший бирмингемской «Астон Вилле», Габриэль Агбонлахор высказался о вратаре национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе, который с 2020 года также защищает «бордово-голубые» цвета.

«Я думаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, выдающееся выступление. Я имею в виду, некоторые из сейвов, которые он сделал на протяжении всего турнира… Думаю, все, кто смотрел финал, знали, что Аргентина выиграет с Эми Мартинесом в воротах», - цитирует Агбонлахора talkSPORT.