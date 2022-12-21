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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​На Корсике отпраздновали поражение сборной Франции в финале чемпионата мира

21 Декабря 2022 • 02:22 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Скандал во Франции - на острове Корсика вовсю отпраздновали поражение сборной Франции в финале чемпионата мира. В Бастии, а также Аяччо, население городов высыпало на улицы и весело танцевало под свет факелов и файеров с песнями «Слава Аргентине» - со стороны могло показаться, что это не официальная территория Франции, а какой-нибудь аргентинский город.

Подобный «патриотизм» очевидно показывает, что в западных странах хватает своих территориальных проблем, и их показное единство на самом деле является типичной фикцией, достаточно вспомнить также аналогичные тенденции в Шотландии и Каталонии, а также в северной части Италии. К слову, многие жители Корсики считают себя, скорее, итальянцами, чем французами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Бастия
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