​На Корсике отпраздновали поражение сборной Франции в финале чемпионата мира

Скандал во Франции - на острове Корсика вовсю отпраздновали поражение сборной Франции в финале чемпионата мира. В Бастии, а также Аяччо, население городов высыпало на улицы и весело танцевало под свет факелов и файеров с песнями «Слава Аргентине» - со стороны могло показаться, что это не официальная территория Франции, а какой-нибудь аргентинский город.

Подобный «патриотизм» очевидно показывает, что в западных странах хватает своих территориальных проблем, и их показное единство на самом деле является типичной фикцией, достаточно вспомнить также аналогичные тенденции в Шотландии и Каталонии, а также в северной части Италии. К слову, многие жители Корсики считают себя, скорее, итальянцами, чем французами.