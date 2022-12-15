Гризманн: «Когда у вас в команде Месси - это совсем другое дело»

Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн высказался о предстоящем финальном поединке ЧМ-2022 против команды Аргентины.

«Когда у вас в команде есть Лионель Месси – это совсем другое дело. Мы видели практически все матчи Аргентины, знаем, как играет эта команда. Они сейчас в отличной форме, нам будет непросто. В предстоящие дни будем работать над тактикой на матч», - передает слова Антуана издание Lequipe.

В полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина – Хорватию (3:0). Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.