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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гризманн: «Когда у вас в команде Месси - это совсем другое дело»

15 Декабря 2022 • 02:39 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн высказался о предстоящем финальном поединке ЧМ-2022 против команды Аргентины.

«Когда у вас в команде есть Лионель Месси – это совсем другое дело. Мы видели практически все матчи Аргентины, знаем, как играет эта команда. Они сейчас в отличной форме, нам будет непросто. В предстоящие дни будем работать над тактикой на матч», - передает слова Антуана издание Lequipe.

В полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина – Хорватию (3:0). Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Франции Антуан Гризманн
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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