Филимонов отметил победу Аргентины на чемпионате мира

Бывший вратарь московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Филимонов рассказал, какая сборная впечатлила его на чемпионате мира – 2022.

«Сборная Аргентины – приятный сюрприз. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее», - передает слова Филимонова «Матч ТВ».

Напомним, что в финальном матче мундиаля Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Южноамериканцы в третий раз в истории стали чемпионами мира. Ранее они выигрывали этот титул в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира. На его счету семь забитых мячей и три ассиста.