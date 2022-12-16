Семшов: «В финале буду поддерживать Аргентину, очень хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Бывший игрок «Динамо», «Торпедо» и «Зенита» Игорь Семшов рассказал, за кого будет болеть в финале катарского чемпионата мира.

«В финале буду поддерживать Аргентину. Очень хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира. Ему не хватает только этого титула. За все годы, которые он провёл в футболе, Лео заслужил этот кубок», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в решающем матче мундиаля «альбиселесте» встретятся с действующими чемпионами мира из Франции. Матч пройдёт в Лусаиле 18 декабря.