Колосков: «Месси уже в одном ряду с Марадоной»

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказался о том, дотягивает ли Лионель Месси до уровня легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира. Я давно отношу его к человеку такой же гениальности, как Марадона», - цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Месси в составе сборной Аргентины добрался до финала чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре. В решающем матче турнира южноамериканцам будет противостоять национальная команда Франции. Игра состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по мск.