Леау считает Тео Эрнандеса лучшим левым защитником мира

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау высказался о своём французском партнёре по команде Тео Эрнандесе.

«Тео Эрнандес — лучший левый защитник в мире», — приводит SportMediaset слова форварда португальской национальной команды.

Напомним, что Тео стал автором первого гола в полуфинальном матче катарского чемпионата мира против Марокко. На счету Эрнандеса пять матчей на мундиале, в которых он отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В финальной встрече чемпионата мира - 2022 Франция сыграет против Аргентины в воскресенье, 18 декабря.