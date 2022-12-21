Мбаппе и Лаутаро – лидеры ЧМ-2022 по упущенным явным голевым моментам, Месси и Роналду – в топ-5

Нападающие Килиан Мбаппе и Лаутаро Мартинес возглавили список игроков, упустивших наибольшее количество явных голевых шансов на чемпионате мира.

Сборная Франции Мбаппе и сборная Аргентины Мартинеса столкнулись в финале, победа в котором досталась последним. Форвард «ПСЖ» при этом забил трижды и забрал приз лучшему бомбардиру турнира (восемь голов), а представитель «Интера» не забил на турнире ни разу, но кое-что футболистов всё-таки объединяет: оба упустили по пять явных голевых моментов в Катаре, опередив всех по данному показателю.

Третьим в списке стал Ромелу Лукаку, успевший промахнуться четырежды всего за 54 игровые минуты. Четвёртую позицию поделили суперзвёзды – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Неймар и Роберт Левандовски (по три упущенных явных шанса).