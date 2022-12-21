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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе и Лаутаро – лидеры ЧМ-2022 по упущенным явным голевым моментам, Месси и Роналду – в топ-5

21 Декабря 2022 • 00:59 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающие Килиан Мбаппе и Лаутаро Мартинес возглавили список игроков, упустивших наибольшее количество явных голевых шансов на чемпионате мира.

Сборная Франции Мбаппе и сборная Аргентины Мартинеса столкнулись в финале, победа в котором досталась последним. Форвард «ПСЖ» при этом забил трижды и забрал приз лучшему бомбардиру турнира (восемь голов), а представитель «Интера» не забил на турнире ни разу, но кое-что футболистов всё-таки объединяет: оба упустили по пять явных голевых моментов в Катаре, опередив всех по данному показателю.

Третьим в списке стал Ромелу Лукаку, успевший промахнуться четырежды всего за 54 игровые минуты. Четвёртую позицию поделили суперзвёзды – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Неймар и Роберт Левандовски (по три упущенных явных шанса).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Неймар Ромелу Лукаку Роберт Левандовски Гарри Кейн Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес
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