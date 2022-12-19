Медведев – о Паредесе: «Бывших «зенитовцев» не бывает»

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев лестно высказался о бывшем полузащитнике «сине-бело-голубых» Леандро Паредесе. Вчера вечером он в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира по футболу. Выступал Паредес за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

«Приятно, что наш одноклубник, а бывших «зенитовцев» не бывает, стал чемпионом мира. От души поздравляю», - цитирует Медведева ТАСС.

Медведев добавил, что Паредес не просто стал чемпионом мира, а вышел в дополнительное время на поле и забил один из решающих пенальти в послематчевой серии. Именно в ней аргентинцы были точнее французов – 4:2, так как по итогам основного и дополнительного времени матча победитель выявлен не был - 3:3.