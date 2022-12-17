Аргентина - Франция: Главные дуэли финала чемпионата мира

В воскресенье пройдёт финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие ключевые дуэли решат исход этой встречи.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции будет крайне интересным. Обе команды являются цельными и сыгранными, так что ожидается настоящее шоу. Результат матча могут решить отдельные дуэли на поле.

Месси – Тео Эрнандес

Есть ощущение, что сборная Аргентины постарается давить через фланг Тео Эрнандеса. Защитник французов проводит хороший турнир, но скорее в атаке. В оборонительных действиях Эрнандес не впечатляет, и даже в полуфинале с марокканцами у него наблюдались серьёзные проблемы. Очевидно, что именно под него Тео Скалони отправит Месси, который будет стараться разорвать этот фланг. Очень интересно, как Дешам постарается решить этот вопрос и усилить фланг.

Молина – Мбаппе

Примерно такая же дуэль будет на другом конце поля. Науэль Молина провёл хороший турнир, но у него явно не было такого быстрого оппонента, как Килиан Мбаппе. Скалони постарается воспользоваться тактикой англичан, чтобы закрыть лидера французов, но в любом случае многое будет зависеть от правого защитника аргентинцев. Наверняка южноамериканцы выйдут с тремя центральными защитниками, чтобы Молину страховали. И всё же от латераля аргентинцев будет зависеть, насколько решающую роль сыграет Мбаппе.

Паредес – Гризманн

Леандро Паредес не является стопроцентно основным игроком на чемпионате мира, однако в финале стоит ожидать его выхода на поле. Хавбек играет важную роль в составе сборной Аргентины, являясь, с одной стороны, цепным псом, а также выводя из себя соперников. Вероятно, в финале Паредес выйдет на поле, и его задачей будет вывести из игры Антуана Гризманна – одного из лидеров французов. Сделать это сложно, но исход встречи во многом будет зависеть от того, как проведёт матч один из лидеров французов.

Лисандро Мартинес (Отаменди) – Жиру

Аргентинцы наверняка сыграют в три центральных защитника, в этом случае на поле должен появиться Лисандро Мартинес. Наверняка именно на него будет давить Оливье Жиру, пытаясь реализовать преимущество в физической форме. С другой стороны, форвард может постараться больше нагружать Николаса Отаменди, который выглядит самым слабым звеном в обороне аргентинцев. Жиру проводит феноменальный турнир, и от его игры многое будет зависеть в финале. Фернандес – Чуамени

Одним из открытий турнира стал полузащитник «Бенфики», которого после игр в Катаре сватают в топ-клубы. В воскресенье состоится серьёзная проверка его способностей, ведь соперником будет Орельен Чуамени, который уже всем доказал, что не случайно оказался в мадридском «Реале». На чемпионате мира француз очень хорош с его своевременными отборами и проходами. Однако Фернандес хочет играть на топовом уровне, а значит, ему придётся доказывать свою силу в таких дуэлях.

Роман Андреев