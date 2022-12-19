Черевченко считает, что Месси является лучшим футболистом в истории

Бывший главный тренер Игорь Черевченко высказался о том, считает ли он нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Специалист заявил, что финал чемпионата мира – 2022 получился очень интересным, ведь до самой последней минуты было напряжение. Многие не верили, что аргентинцы выйдут в финал, а они стали чемпионами, сказал тренер.

«Месси? Однозначно лучший футболист в истории. Он уже давно всем все доказал», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

35-летний аргентинец был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах.