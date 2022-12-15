Бензема может приехать на финал ЧМ-2022

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, может посетить финальный матч турнира, в котором сыграют его соотечественники. Об этом рапортует AS.

Источник сообщает, что руководство «королевского» клуба разрешило обладателю «Золотого мяча» улететь в Катар, если он того пожелает. Если Франция отпразднует победу, Карим вместе с другими игроками получит медаль, ведь остается в заявке команды.

В финале мундиаля действующему чемпиону мира будет противостоять команда Аргентины. Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.