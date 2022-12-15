Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема может приехать на финал ЧМ-2022

15 Декабря 2022 • 09:42 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, может посетить финальный матч турнира, в котором сыграют его соотечественники. Об этом рапортует AS.

Источник сообщает, что руководство «королевского» клуба разрешило обладателю «Золотого мяча» улететь в Катар, если он того пожелает. Если Франция отпразднует победу, Карим вместе с другими игроками получит медаль, ведь остается в заявке команды.

В финале мундиаля действующему чемпиону мира будет противостоять команда Аргентины. Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Карим Бензема Сборная Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
10:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кака: «Грустно наблюдать всё то, что было сказано о Роналду, он всегда поддерживал игроков, когда им было трудно»
09:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун – о Марокко: «У них есть культура паса, они выполняют большой объём работы»
09:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Генич объяснил, почему Франция не станет чемпионом мира 1
09:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун – о матче Франция – Марокко: «Лучший игрок матча — Антуан Гризманн»
09:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Коло Муани: «Президент Франции попросил нас выиграть кубок»
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема может приехать на финал ЧМ-2022
09:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Марокко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
09:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени считает, что в матче с Марокко Мбаппе был не так хорош, как в предыдущих встречах
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Франции Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира
08:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Погба сравнил Гризманна с Канте
08:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал, как относится к личным рекордам
08:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени высказался о победе над Марокко
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Париже и парижской агломерации после полуфинала ЧМ-2022 были задержаны 115 человек
08:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе обратился к Хакими после полуфинала ЧМ-2022
08:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кунде дал комментарий по матчу с Марокко
Все новости
Рекомендуем