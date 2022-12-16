Кобелев: «Финал — такая вещь, может случиться что угодно»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о финале чемпионата мира - 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«У каждой команды есть лидер: у Франции — Мбаппе, у Аргентины — Месси. Конечно, вокруг них другие футболисты, и нельзя сказать, что только от двоих всё зависит. Обе команды ровно прошли чемпионат, заслуженно оказались в финале. Но финал — такая вещь, может случиться что угодно», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, не имеет смысла ждать весёлого футбола, поскольку ни одна из команд не будет давать зрелище ради болельщиков в ущерб результату. По словам эксперта, если не будет забит ранний мяч, то поклонников ждёт закрытый поединок.

Напомним, что имя нового чемпиона мира станет известно в воскресенье, 18 декабря.