Сборная Аргентины может повторить уникальное достижение испанской сборной

Сборная Аргентины сразится в финальном матче катарского чемпионата мира с командой Франции. Если Аргентина выиграет, то станет лишь второй командой в истории чемпионатов мира, которая выиграет чемпионат, несмотря на поражение в первом матче турнира. Месси и компания, как известно, начали Мундиаль с поражения от Саудовской Аравии.

Единственной сборной, которая выиграла титул после неудачи в первом матче - это сборная Испании в 2010 году. Любопытно, что у Аргентины уже был похожий турнир - в 1990 году команда проиграла первый матч Камеруну, но потом вышла в финал. Однако там Аргентина проиграла сборной ФРГ.