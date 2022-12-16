Саморано: «Месси - король, а Мбаппе - это принц»

Бывший нападающий миланского «Интера» и мадридского «Реала», забивавший три мяча в ворота «Барселоны» Кройфа чилиец Иван Саморано поделился своим мнением о предстоящем финале чемпионата мира. Он также выстроил свою интересную иерархию лучших игроков турнира.

- Месси - это Король, а Мбаппе - это Принц. Я думаю, матч будет очень напряженным, у обехи команд есть свои серьезные козыри, обе играют в командный футбол, но большая часть событий будет происходить в центре поля, - считает Саморано, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Напомним, что Франция является действующим обладателем турнира, а сборная Аргентины не побеждала в чемпионате мира с 1986 года.