Известный российский тренер Валерий Непомнящий, ранее возглавлявший «Томь», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о величии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который вчера, 18 декабря, в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — пен).

«Я думаю, что он и так величайший футболист и нашего времени, и всех времён. Победа — это жирная точка, в том, когда его сравнивают со всеми остальными. Он тоже теперь чемпион мира и более того, не просто как игрок, Месси - лидер. Он вытащил свою команду после поражения в стартовом матче на мундиале на нужный уровень. Поэтому, говорить о его величии просто банально», — сказал Непомнящий.

Отметим, что Месси стал вторым бомбардиром чемпионата мира-2022 в Катаре, забив семь мячей в семи встречах. Больше него сумел отличиться только форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого на один гол больше.