Два ключевых игрока сборной Франции положительно отреагировали на решение тренера отправить домой Карима Бензема.

Форвард мадридского «Реала» попал в заявку на чемпионат мира, но травмировался незадолго до старта турнира. Вскоре Бензема покинул расположение сборной и отправился домой, ни разу не сыграв в Катаре. Согласно сведениям журналиста Ромэйна Молины, решение исключить 34-летнего игрока из состава одобрили нападающий Антуан Гризманн и голкиреп Уго Льорис, считающиеся лидерами раздевалки «трёхцветных».

Сборная Франции без Карима Бензема добралась до финала, где уступила Аргентине в серии пенальти.