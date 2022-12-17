Селюк: «Если Месси выиграет чемпионат мира, то Криштиану Роналду съест свою бутсу»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, как нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду воспримет победу своего многолетнего соперника, аргентинца Лионеля Месси, на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, завтра, 18 декабря национальная команда Аргентины в финале текущего мундиаля встретится с действующим победителем турнира Францией. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Селюк признался, что в предстоящей игре он будет поддерживать южноамериканскую сборную, так как считает, что Месси достоин стать чемпионом мира.

«Если Месси завтра выиграет чемпионат мира, то Криштиану Роналду в этот момент съест свою бутсу. Это сразу сделает Лео победителем в их заочном споре», — цитирует Селюка «Матч ТВ».