Карамбё высказался о финале чемпионата мира Аргентина - Франция

Экс-игрок сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением о финальном матче чемпионата мира - 2022 между Аргентиной и подопечными Дидье Дешама.

«Аргентинцы сейчас очень сильны, они показывают, что голодны до побед. Это агрессивная и эффективная команда. Однако Франция им не уступает. Дешам может разработать хорошую тактику на игру, которая может помочь команде завоевать трофей. Дидье - прагматик. Он хочет забрать третью звезду», - цитирует Кристиана RMC Sport.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.