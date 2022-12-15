Нападающий сборной Франции Муани: «Я во сне и не могу проснуться»

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал выход в финал чемпионата мира – 2022. В полуфинале «трёхцветные» обыграли команду Марокко со счетом 2:0. Один из голов в активе Муани.

«Это потрясающе, не могу описать свои эмоции словами. Нам нужно найти силы, чтобы завершить свой путь. Я по-прежнему во сне, мне тяжело проснуться. Мбаппе сделал свою работу, горжусь нашей игрой», - передает слова Муани Get French Football News.

В финале мундиаля сборная Франции встретится с командой Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени.