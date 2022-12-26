Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Макелеле — о Месси и Роналду: «Оба – невероятные игроки»

26 Декабря 2022 • 22:04 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший хавбек французской национальной команды Клод Макелеле высказался о споре относительно лучшего футболиста современности.

«Я думаю, рассуждать, кто из них лучший – неправильно. Вы просто не можете этого сделать. Это то же самое, что выбирать между Пеле и Марадоной. Это разные культуры, разный футбол. Месси рождён с этим талантом, но они оба – невероятные игроки», — заявил известный в прошлом полузащитник, чьи слова приводит Sky Sports. Макелеле отметил, что не будет выбирать между Месси и Роналду.

Напомним, что катарский чемпионат мира вывел дебаты на новый уровень, поскольку аргентинский форвард взял долгожданное золото, став лучшим игроком турнира с семью голами. Роналду в Катаре забил всего один мяч, вылетев со своей командой на стадии 1/4 финала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Клод Макелеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макелеле — о Месси и Роналду: «Оба – невероятные игроки»
18:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Трансфер Роналду всё ближе: медосмотр назначен, жильё снято слухи
18:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Ди Мария ответил Рами: «Поплачь в другом месте» 2
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Раскрыта необычная причина проблем в отношениях Бензема и Гризманна 24 слухи
16:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Гуллит не считает Месси величайшим игроком всех времён 9
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес сделал татуировку с кубком мира на особенном месте 4
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года
13:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Масоэро рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев объяснил, почему Месси лучше Марадоны
09:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев рассказал, что сгубило Бразилию на чемпионате мира
09:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев не увидел должной тактики в исполнении французской сборной
09:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Реала»: «Между Месси и Марадоной пропасть» 1
05:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «МЮ» Саа: Роналду — совершенный игрок, но и Месси я уважаю
05:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Турции назвал клуб, в котором Роналду продолжит свою карьеру 1
04:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Бур назвал Месси лучшим футболистом в истории
Все новости
Рекомендуем