Макелеле — о Месси и Роналду: «Оба – невероятные игроки»

Бывший хавбек французской национальной команды Клод Макелеле высказался о споре относительно лучшего футболиста современности.

«Я думаю, рассуждать, кто из них лучший – неправильно. Вы просто не можете этого сделать. Это то же самое, что выбирать между Пеле и Марадоной. Это разные культуры, разный футбол. Месси рождён с этим талантом, но они оба – невероятные игроки», — заявил известный в прошлом полузащитник, чьи слова приводит Sky Sports. Макелеле отметил, что не будет выбирать между Месси и Роналду.

Напомним, что катарский чемпионат мира вывел дебаты на новый уровень, поскольку аргентинский форвард взял долгожданное золото, став лучшим игроком турнира с семью голами. Роналду в Катаре забил всего один мяч, вылетев со своей командой на стадии 1/4 финала.