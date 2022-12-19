Райс: «Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс после победы Аргентины в финале чемпионата мира над Францией (3:3, 4:2 — пен) высказался о лидере южноамериканской команды Лионеле Месси, который в решающе игре мундиаля оформил дубль.

«Лионель Месси — лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси», — написал Райс в своих социальных сетях.

Напомним, что Месси забил семь голов в семи проведённых встречах и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины смогла выиграть мундиаль впервые с 1986 года, а 35-летний Месси впервые в карьере получил возможность поднять над головой заветный кубок.