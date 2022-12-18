Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вновь находится не в лучших отношениях с представителями сборной.

Перед началом чемпионата мира в Катаре 34-летний футболист получил травму, в результате чего был отправлен домой. По информации L’Equipe, обладатель «Золотого мяча» не хотел покидать расположение команды, но был вынужден сделать это по требованию персонала сборной. Именно по этой причине Бензема разозлился на штаб сборной Франции, оборвав все контакты с его представителями.

Коллектив Дидье Дешама без помощи Бензема добрался до финала чемпионата мира, где сыграет против Аргентины. Встреча пройдёт 18 декабря.