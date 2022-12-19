Каррера: «Лучший финал за всю историю чемпионатов мира»

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от финала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентина обыграла французов в серии пенальти.

«Аргентина — Франция — лучший финал за всю историю чемпионатов мира. Месси — король!», - цитирует Карреру «Чемпионат».

Матч, напомним, подарил нейтральному зрителю драму, в которой сборной Франции удалось дважды отыграться по ходу основного и дополнительного времени. Сначала «трёхцветные» усилиями Килиана Мбаппе отыгрались при счёте 0:2, а в дополнительное время – при счёте 2:3. Но завоевать трофей европейцам было не суждено – в серии пенальти точнее оказались игроки «альбиселесте».