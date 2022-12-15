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Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать бутсы Месси»

15 Декабря 2022 • 14:19 Комментировать (3)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии Дэмьен Дафф в преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией сравнил лидеров этих команд — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

По мнению Даффа, 23-лентнему Мбаппе и близко не удалось подобраться к уровню пикового Месси.

«Насколько хорош Месси? Его лучшая версия была, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет, Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать. Француз до сих пор и близко не подобрался», — приводит слова Даффа RTE.

Отметим, что в шести матчах на текущем мундиале 35-летний Месси забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету более молодого Мбаппе столько же забитых мячей и два ассиста.

Матч Аргентина — Франция состоится 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции дэмьен дафф Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (3)
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FORZAYOU
15 Декабря 2022 в 14:52
Вот в воскресенье и посмотрим, кто кого. Но что-то подсказывает, что самый сложный соперник у французов уже позади. Англичане которые.
euro foot
15 Декабря 2022 в 15:04
В том-то и дело что сравниваем мы сейчас 35 летнего Месси с настоящим Мбаппе, автор же строк пишет о лучшей версии Лео.
Alex1972
15 Декабря 2022 в 14:33
Не, ну для этого сгодится... Он же быстрый... Раз - и зашнуровал... А-ха-ха-ха..
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