Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, почему нельзя сравнивать турниры в России и Катаре

Руководитель оргкомитета российского чемпионата мира Алексей Сорокин высказался о сравнении последних двух мундиалей.

«С Россией сравнивать довольно сложно. Во-первых, слишком много времени прошло. Во-вторых, совсем другая конфигурация турнира: несмотря на одинаковые названия, есть много отличий. В первую очередь это, конечно, компактность турнира и страны, в которой он проводится. Были люди, которые поставили себе цель посетить все 64 матча в Катаре, – у нас подобное было невозможно», – цитирует функционера издание «Чемпионат». По его словам, названные выше нюансы не являются плюсом или минусом какой-либо из принимающих стран.

Напомним, что ЧМ-2022 прошёл на восьми стадионах в пяти городах Катара, в то время как Россия принимала сборные на 12 аренах в 11 городах.