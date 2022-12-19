Дибала высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий аргентинской сборной Пауло Дибала поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды в финале катарского чемпионата мира.

Дибала сказал, что ему было нелегко выходить в финальном матче, так как в подобные моменты думаешь обо всём на свете, но его разум был в порядке. Форвард отметил, что сейчас нужно просто наслаждаться победой.

«Такие эмоции, которые мы сейчас испытываем, больше никогда не вернутся к нам», - добавил Дибала.

Напомним, что аргентинская сборная в финале в серии пенальти обыграла Францию. Дибала на катарском мундиале провёл два поединка.