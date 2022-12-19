​Сын Марадоны обратился к Месси

Сборная Аргентины стала чемпионом мира за счёт победы над Францией в финальном матче. Комментарий насчёт триумфа «альбиселесте» дал сын Диего Марадоны. Он живёт в Неаполе и тренирует команду «Наполи Юнайтед», которая не имеет профессионального статуса.

«Аргентина – чемпион мира. Рад за тебя, Лео Месси, потом что никто не заслужил этот кубок больше, чем ты», - написал в социальных сетях Диего Марадона-младший.

«Рад за весь мой народ и мою страну. Всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец сейчас празднует на небесах», - добавил сын легендарного футболиста.

Диего Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года.