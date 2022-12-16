Дембеле высказался о своей роли в сборной Франции

Форвард французской национальной команды Усман Дембеле рассказал о своей роли в построениях Дидье Дешама.

«Моя роль в сборной Франции? Думаю, могу играть гораздо лучше, особенно в атаке. Атакующие игроки всегда хотят делать важные передачи, принимать участие в решающих моментах или забивать, но иногда команда важнее», — приводит слова Дембеле BarcaUniversal. Игрок отметил, что, помогая при оборонительных действиях Антуану Гризманну и Жюлю Кунде, он себе говорит о командной работе.

Напомним, что в рамках катарского чемпионата мира нападающий «Барселоны» не смог отличиться забитым голом.