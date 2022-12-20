Пиняев: «Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о финальном матче чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пен.).

«Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни. Я поклонник Месси – рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем мирового чемпионата», — приводит слова Пиняева портал «Чемпионат».

35-летний аргентинец принял участие в семи матчах мундиаля, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Стоит отметить, что Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира.