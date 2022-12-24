Черчесов прокомментировал победу Аргентины на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о триумфе национальной команды Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«После поражения от Саудовской Аравии я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ». Главное, как закончил, а не как начал. Аргентина - заслуженный чемпион», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

В финале сборная Аргентины сыграла против команды Франции. Южноамериканцы победили «трёхцветных» (3:3, 4:2 пен.) и стали чемпионами мира впервые с 1986 года. Форвард Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.